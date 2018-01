Bomba mata sete e fere quase 100 na Indonésia Um carro-bomba causou uma forte explosão próximo a embaixada australiana em Jacarta, nesta quinta-feira. Sete pessoas morreram e cerca de 100 foram feridas. Ninguém no prédio da embaixada se feriu, disse a porta-voz australiana Lyndall Sachs. Um policial que pediu para não ser identificado confirmou as sete mortes, as quais incluem três policiais que vigiavam o prédio. No entanto, um médico do hospital próximo ao local da explosão disse que apenas quatro corpos foram levados para o necrotério. Ele também informou que 98 pessoas foram internadas com ferimentos e que nenhuma delas era estrangeira. ?As primeiras investigações indicam que se tratava de um carro-bomba. Ainda não sabemos se havia alguem dentro dele ou não?, disse o chefe da polícia local, Gen. Dai Bachtiar. Ainda não há pistas dos responsáveis e nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado. Quatro carros, incluindo uma viatura da polícia, e uma cerca de metal foram danificados na explosão. Pelo menos dez prédios vizinhos tiveram suas janelas destruídas.