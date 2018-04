Bomba mata três civis no Afeganistão

CABUL, AFEGANISTÃO - A polícia afegã disse que uma bomba explodiu em uma estrada matou três civis no oeste do Afeganistão. O porta-voz da polícia, Noor Nikzad, disse nesta segunda-feira, 18, que a explosão da manhã foi na cidade de Herat. Ele disse que a bomba estava escondida em um saco numa vala de irrigação. Quando os oficiais foram inspecionar o objeto, o artefato explodiu.

Os três civis morreram quando andavam próximo ao local da explosão. Ele disse que nenhum policial morreu e apenas um está ferido.

Detento é encontrado morto na cela pela Otan

Porém, as forças da Otan disseram que um detento que foi capturado durante uma operação no sul do país foi encontrado morto na cela no domingo.

A Otan disse que o homem estava na província de Kandahar após ter sido detido no último sábado, e a aliança está investigando as circunstâncias da morte do detento. A coalizão internacional militar não deu mais informações.