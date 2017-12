Bomba mata três soldados dos EUA no Iraque Três soldados americanos morreram na explosão de uma bomba em uma região ao sul de Bagdá, o primeiro ataque mortal sofrido nos últimos sete dias, informou nesta quinta-feira um comunicado militar dos EUA. Segundo a nota, os soldados estavam "em uma missão" em um lugar não especificado ao sul da capital, provavelmente dentro do conflituoso cinturão de cidades distantes cerca de 50 quilômetros, habitadas por uma população composta por xiitas e sunitas. Com as vítimas desta quinta-feira são, pelo menos, 2.240 os soldados americanos mortos no Iraque desde a ocupação do país em março de 2003.