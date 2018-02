Bomba no norte do Iraque mata 2 pessoas Um carro-bomba explodiu nesta terça-feira matando pelo menos duas pessoas, na região norte do Iraque, segundo a polícia. O atentado ocorreu nas proximidades de um laboratório policial usado para a investigação de crimes. O ataque é o mais recente de uma série contra as forças de segurança em Mossul, uma área onde insurgentes têm força, apesar da diminuição da violência no restante do país.