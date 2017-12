Bomba no sul da Tailândia fere três soldados Três soldados foram gravemente feridos nesta quarta-feira pela explosão de uma bomba na região muçulmana do sul da Tailândia. O chefe nacional da polícia, general Seripisuth Temiyavej, fazia uma visita oficial à região, informaram fontes policiais. A explosão aconteceu no distrito de Sungai Padi, na província de Narathiwat, quando um pelotão de soldados escoltava um grupo de trabalhadores que ia para uma plantação de borracha. Fontes da Polícia disseram à imprensa local que os feridos foram levados ao hospital em estado grave. O ataque foi atribuído aos rebeldes do movimento separatista islâmico. Os ataques com bombas e armas leves são diários nas províncias de Narathiwat, Yala e Pattani, de maioria muçulmana.