Bomba norte-americana mata 11 civis no Afeganistão Uma bomba lançada por um avião norte-americano durante uma perseguição a supostos terroristas caiu sobre uma casa no leste do Afeganistão, matando 11 civis afegãs, informou nesta quarta-feira o Exército dos Estados Unidos, na base aérea de Bagram, situada ao norte da capital afegã, Cabul. Os civis morreram quando uma bomba de meia tonelada guiada por raios laser destruiu uma casa na periferia de Shkin, na fronteira com o Paquistão, afirmou um militar norte-americano, que classificou o episódio de um ?trágico incidente?. A perseguição teve início depois que agressores não identificados atacaram um posto de controle de soldados afegãos aliados. Os EUA afirmaram que o acidente está sendo investigado. ?As forças da coalizão nunca atacaram de maneira intencional objetivos civis?, salientou o militar. Durante o tiroteio com os agressores, quatro combatentes afegãos ficaram feridos.