Bomba rompe gasoduto no sudeste paquistanês Uma bomba explodiu nesta quinta-feira num campo de exploração de gás no sudeste do Paquistão, rompendo um gasoduto e interrompendo o fornecimento para várias cidades. Ninguém ficou ferido na explosão que aconteceu antes do amanhecer no campo de Pir Koh, na Província de Baluchistan, disse Abdul Samad Lasi, administrador do governo local. A explosão rompeu um cano de 40 centímetros de diâmetro que conecta o poço com o compressor, deixando milhares de casas e indústrias sem gás, disse Lasi.