Bombardeio a mesquita em Aleppo mata 42

CAIRO - Pelo menos 42 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta quinta-feira no bombardeio a uma mesquita no oeste da cidade de Aleppo, no norte da Síria, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos. A ONG detalhou que o ataque aconteceu na cidade de Alyina, situada ao sudoeste de Al-Atareb.

O Observatório disse que aviões não identificados promoveram um "massacre" e causaram "grande destruição" no templo. A ONG alertou que o número de mortos pode aumentar, pois há feridos em estado grave.

O ataque ocorreu durante a oração de Al Ishá, a última do dia, razão pela qual havia fiéis no interior da mesquita e ainda estão sendo retirados corpos de debaixo dos escombros. O Observatório acrescentou que a maior parte das vítimas é de civis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ONG também informou que três pessoas morreram anteriormente em bombardeios sobre áreas do oeste da Província de Aleppo, da qual a cidade homônima é capital.

Essa parte da região está sob o controle de grupo rebeldes opositores, que costumam ser alvo de bombardeios do Exército sírio, assim como da aviação da Rússia, que apoia as forças governamentais no terreno.

Na quarta-feira foi o sexto aniversário do começo do conflito na Síria, no qual morreram 321.358 pessoas, das quais 96.073 civis, segundo a última apuração do Observatório. / EFE