Bombardeio acidental dos EUA mata 5 e fere 4 no Kuwait Um avião militar F/A-18 da Marinha dos EUA deixou uma bomba cair acidentalmente sobre tropas que faziam manobras no Kuwait e matou cinco pessoas, deixando quatro feridos (e não 10 como foi informado anteriormente). O porta-voz do Pentágono, Bryan Whitman, disse apenas que houve um "acidente de treinamento" que deixou um número não-especificado de vítimas. Outros funcionários do Pentágono, porém, disseram que quatro dos cinco mortos eram norte-americanos e que dois dos feridos foram medicados e liberados. Segundo a TV CNN, o acidente aconteceu durante um exercício de que participavam tropas dos EUA, do Reino Unido e do Kuwait. A emissora MSNBC disse que dois dos mortos eram da Força Aérea dos EUA e dois do Exército; a quinta vítima seria da Nova Zelândia. O presidente dos EUA, George Bush, mencionou o incidente durante sua visita a Panama City, na Flórida. Ele interrompeu um discurso para pedir um momento de silêncio e disse que militares norte-americanos haviam morrido no Kuwait. Ele não deu nenhum detalhe.