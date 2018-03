Bombardeio aéreo americano mata 8 pessoas no Iraque

Pelo menos oito pessoas morreram no domingo, 10, em um bombardeio aéreo americano contra uma casa utilizada por supostos insurgentes na província de Diyala, informou nesta segunda-feira, 11, o Exército dos Estados Unidos. Segundo um comunicado militar, o incidente ocorreu no sul da região de Kenan, que se transformou em uma das mais perigosas para as tropas americanas, fustigadas pela insurgência iraquiana. Em outro comunicado, o Exército americano informou da morte de um de seus soldados no sul de Bagdá. O militar morreu no domingo em um ataque insurgente com armas leves contra sua patrulha. Horas antes, o comando militar dos EUA anunciou a morte de outro de seus uniformizados em um tiroteio ocorrido no sábado na província de Diyala, aumentando para 3.506 o número de militares deste país mortos no Iraque desde março de 2003.