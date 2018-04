Bombardeio americano mata líder local da Al-Qaeda e quatro militantes Um ataque de drones americanos matou ontem um líder da Al-Qaeda no Paquistão, Badar Mansoor. O bombardeio foi lançado perto da fronteira com o Afeganistão, onde o militante mantinha um campo de treinamento. "Ele morreu em um ataque com mísseis em Miranshah. A morte dele foi um duro revés para a capacidade da Al-Qaeda de atacar no Paquistão", disse um membro do governo paquistanês. Quatro outros militantes morreram no ataque.