Bombardeio americano mata mais oito pessoas em Faluja A aviação americana matou pelo menos 8 pessoas, incluindo 2 crianças, e feriu outras 16 numa série de bombardeios contra a cidade sunita de Faluja, de acordo com médicos do principal hospital local. Foi o segundo dia de ataques aéreos contra Faluja, localizada 65 quilômetros a oeste de Bagdá, numa área de forte resistência à presença estrangeira do país. Os porta-vozes militares dos EUA na região não quiseram comentar os bombardeios. O governo iraquiano e as tropas americanas sustentam que muitos dos seqüestros, atentados e ataques contra a polícia do Iraque e as tropas dos EUA têm origem em Faluja, onde estariam escondidos militantes islâmicos e ex-membros das forças de segurança e do regime do ex-presidente Saddam Hussein.