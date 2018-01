Bombardeio aumenta tensão entre Paquistão e Índia Pela primeira vez desde 1971, quando os dois países entraram em conflito, a cidade de Poonch, na Caxemira, foi alvo da artilharia paquistanesa. Pelo menos sete pessoas morreram e outras trinta ficaram feridas no ataque desta noite. Logo após o bombardeio, a Índia abriu fogo contra o inimigo, provocando incêndios no distrito de Sialkot, província de Punjab. A polícia do Paquistão informou que pelo menos 12 pessoas teriam morrido no contra-ataque indiano. Os povoados de Samba, Arnia e RS Pora também foram atingidos. Em Washington, o porta-voz do Departamento de Estado norte americano, Richard Boucher, advertiu os dois países para tenham responsabilidade e evitem uma guerra. O diplomata britânico Jack Straw abandonou a embaixada em Nova Deli por considerar a situação perigosa.