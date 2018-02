Bombardeio da Otan mata 11 crianças Onze crianças e uma mulher foram mortos em um ataque aéreo da Otan durante uma operação contra o Taleban na Província de Kunar, leste do Afeganistão e perto da fronteira com o Paquistão. A morte de civis é um antigo ponto de tensão entre o presidente Hamid Karzai e as forças internacionais. Ainda ontem, os EUA informaram que um jovem diplomata americano morreu no atentado com carro-bomba lançado no sábado no sul do Afeganistão.