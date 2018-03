Bombardeio da Otan mata 9 soldados afegãos por engano

Autoridades afegãs afirmaram nesta quarta-feira, 22, que um ataque aéreo promovido pelas forças da coalizão liderada pelos EUA no país mataram nove soldados do Afeganistão. A ação foi definida pela missão comandada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) como "um caso de engano na identificação dos dois lados" Segundo o general Zahir Azimi, porta-voz do Ministério da Defesa afegão, o incidente aconteceu durante a madrugada na província de Khost, no leste do país. O ataque ainda feriu outros três soldados, um deles gravemente. Outros oficiais afirmam que o ataque aéreo foi promovido por helicópteros. O comando americano no Afeganistão divulgou um comunicado se limitando a dizer que as forças da Coalizão "poderiam" ter matado por engano soldados do Exército afegão. A nota afirma que um comboio da coalizão retornava de uma operação em Khost quando foi atacado em várias frentes e que, como resultado, soldados afegãos morreram ou ficaram feridos. "Os relatórios iniciais das tropas no território indicam que isto poderia ter acontecido devido a um caso de identificação equivocada entre as duas partes", assegurou o comando. Segundo o comunicado, as tropas da Coalizão estão em contato com o governo afegão para iniciar uma investigação conjunta. Mais de 4.200 pessoas morreram este ano no Afeganistão vítimas da violência. Matéria atualizada às 7h30.