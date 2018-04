Bombardeio da Otan mata oito crianças no Afeganistão

"Baseado na informação do governador provincial, como resultado de um bombardeio conduzido em 8 de fevereiro no vilarejo de Geyawa, no distrito de Nejrab, oito crianças foram mortas", disse o comunicado. Karzai nomeou uma delegação "para lançar uma investigação sobre o bombardeio da Otan". Um porta-voz da Otan disse que poderia confirmar que "houve um incidente. Uma equipe conjunta foi enviada para identificar a situação".

No ano passado, um número recorde de civis foram mortos no Afeganistão - no quinto ano consecutivo em que as mortes cresceram, reportou a Organização das Nações Unidas (ONU) na semana passada. Um total de 3.021 civis foram mortos - muitos sob as mãos dos insurgentes - 8% acima dos 2.790 civis mortos em 2010, disse a missão da ONU no Afeganistão. Fundamentalistas do movimento Taleban causaram 77% das mortes no ano passado, 14% a mais que em 2010, enquanto forças do governo afegão foram responsáveis por matar 410 civis - 14% do total, segundo o relatório.

As informações são da Dow Jones.