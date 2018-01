Bombardeio de aviões russos no norte da Síria deixa 45 mortos

DAMASCO - Pelo menos 45 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em um bombardeio de aviões russos na noite de segunda-feira no norte da província litorânea síria de Latakia, disse nesta terça-feira, 20, o diretor do Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdul Rahman. Por telefone, Abdul Rahman explicou que entre os mortos há civis e combatentes rebeldes.

A força aérea russa teve como alvo várias localidades e quartéis dos insurgentes na zona de Jabal al-Akrad, na parte setentrional de Latakia - um dos principais redutos do regime de Bashar Assad. Na cidade vive grande parte da minoria alauita, credo ao qual pertence o presidente sírio.

Desde 8 de outubro, o norte da província, onde estão presentes várias facções rebeldes de tendência islâmica, é alvo de uma ofensiva do Exército, que conta com a colaboração da aviação russa.

Por outro lado, o OSDH acrescentou que aviões de guerra, cuja origem não foi determinada, atacaram os povoados de Telbise, Ganto, Al Dar al Kabira e Tir Maleh, no norte da província central de Homs, onde as autoridades sírias também desenvolvem uma ofensiva.

No sábado, segundo a agência de notícias oficial síria "Sana", o exército sírio havia matado 300 "terroristas" na mesma província.

A agência, que citou uma fonte militar, disse que os soldados, em colaboração com as Forças de Defesa Nacional - milícias pró-governo -, realizaram uma série de operações contra posições terroristas nas áreas de Salma e Yeb al-Ahmar, no norte da província.

A Rússia iniciou uma campanha de bombardeios em 30 de setembro na sua primeira intervenção militar no conflito na Síria desde o começo do confronto, em março de 2011. / EFE