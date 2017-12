Bombardeio deixa 100 civis mortos no Afeganistão Os ataques aéreos americanos contra o povoado de Niazi Qala, no leste do Afeganistão, causaram a morte de cerca de 100 civis, informou hoje a agência de notícias oficial Afghan Islamic Press (AIP). Citando o testemunho de sobreviventes, a agência noticiou a retirada de 92 cadáveres - muitos dos quais de mulheres e crianças - dos escombros de dezenas de residências destruídas pelo bombardeio, desfechado pela Força Aérea dos EUA no domingo de manhã. Niazi Qala fica a cerca de 20 quilômetros de Gadez, capital da província afegã de Paktia, onde as forças da coalizão antiterror liderada por Washington estão caçando o milionário saudita Osama bin Laden e seus seguidores da organização terrorista Al-Qaeda. Horas antes do ataque a Niazi Qala, os EUA tinham bombardeado Sheikhan, outro vilarejo da região. As testemunhas ouvidas pela AIP asseguraram que em nenhum dos dois povoados atacados havia membros da Al-Qaeda ou do deposto movimento fundamentalista islâmico Taleban. Autoridades afegãs estavam convidando jornalistas estrangeiros e observadores internacionais para constatarem os danos causados pelos bombardeios na província. Leia o especial