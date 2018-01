Bombardeio do exército do Sri Lanka mata oito rebeldes Oito guerrilheiros dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE) morreram e quatro ficaram feridos durante um bombardeio aéreo do exército do Sri Lanka no leste do país, informaram neste sábado os rebeldes. O ataque aconteceu por volta das 11h45 deste sábado (2h15 de Brasília), quando a força aérea cingalesa bombardeou o centro de conferências de Thenaham, em Karadiyanaru, cerca de 24 quilômetros ao noroeste de Batticaloa, diz o portal de notícias Tamilnet, afim à guerrilha. Thenaham foi durante algum tempo o quartel de segurança do LTTE, mas, mais tarde, foi transformado em hospedaria e em centro de conferências. Segundo a guerrilha, o exército também lançou duas bombas sobre a região de Illupadichchenai, no distrito de Batticaloa, controlado pelos rebeldes. Este é o quarto dia consecutivo em que as forças cingalesas atacam as posições da guerrilha. Os ataques começaram na quarta-feira, no distrito oriental de Triconmalee, também controlado pelos rebeldes.