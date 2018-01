Bombardeio dos EUA atinge maternidade do Crescente Vermelho Pelo menos uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas, a maioria mulheres, num ataque de mísseis americanos contra prédios e uma ala do hospital do Crescente Vermelho (representação da Cruz Vermelha no mundo islâmico) num bairro de Bagdá, onde funcionava uma maternidade esvaziada no início da guerra, informaram fontes hospitalares e testemunhas. Em Ancara, o secretário de Estado americano, Colin Powell, admitiu indiretamente o ataque, ao expressar "pesar" pelas operações que atingiram civis. A Cruz Vermelha Internacional confirmou o bombardeio contra seu hospital no bairro de Al Mansur, mas assinalou que os pacientes haviam sido retirados do local há dias. Fontes hospitalares explicaram que, como outros edifícios médicos em Bagdá, a maternidade estava fechada desde o início da guerra, atendendo apenas a casos de emergência. No momento do ataque, cerca de 15 mulheres estavam na sala de espera, acrescentaram. Um médico obstetra, Mohamed Ibrahim, disse que várias delas ficaram feridas. Segundo um policial, um motorista foi morto quando seu carro foi atingido na frente do prédio. Vários outros veículos foram avariados. A rede de tevê árabe Al-Jazira divulgou imagens do antigo prédio da maternidade, agora reduzido a salas inutilizáveis, escombros e vidros estilhaçados. Nos dois hospitais da cidade, jornalistas estrangeiros contaram a entrada de dez civis feridos, mas versões asseguram que o número é de pelo menos o dobro. "Não estou informado sobre o que alega o Crescente Vermelho, portanto não posso fazer comentários", afirmou em Catar o general Vincent Brooks, porta-voz dos militares americanos. Mais tarde, em Ancara, Powell referiu-se indiretamente ao ocorrido na maternidade. "Os militares americanos tentam alvejar apenas objetivos militares e lamentamos os danos aos civis causados por nossas operações", garantiu. Em frente da maternidade do Crescente Vermelho, a sede da Feira Internacional de Bagdá também teve vidraças destruídas. Além do hospital e da feira, a aviação americana bombardeou prédios civis no bairro de Al Mansur. Os aviões dos EUA, segundo testemunhas, lançaram pelo menos três mísseis que atingiram o hospital, um centro comercial e a sede dos sindicato dos farmacêuticos e docentes. As explosões atingiram alguns veículos que passavam pelo local, e pelo menos um motorista foi queimado vivo. "Poderia ter sido um massacre", disse Simona Torreta, uma voluntária italiana que trabalhava no hospital. A voluntária estava em seu carro, parada num semáforo do bairro, quando escutou as explosões. Logo surgiram vários focos de incêndio e "pelo menos sete carros que circulavam na rua ficaram completamente destruídos", relatou. Os bombardeios atingiram o edifício do hospital onde funcionam os escritórios do Crescente Vermelho, onde a italiana cuida do centro de coordenação da organização humanitária. A voluntária não conseguiu ver a situação no interior do centro médico. "As vidraças externas foram completamente estilhaçadas e os móveis e computadores do escritório anexo, destruídos", informou. "Dezenas de pessoas ficaram feridas, mas felizmente não houve vítimas graves entre os empregados do escritório", acrescentou. O ataque "ocorreu em pleno horário de trabalho, quando todos estavam em seus postos. Poderia ter sido uma tragédia", afirmou. Veja o especial :