Bombardeio dos EUA mata por engano ao menos 16 militares do Exército afegão

CABUL – As autoridades da província de Helmand, no sudoeste do Afeganistão, informaram que um bombardeio comandado pelos Estados Unidos provocou a morte de ao menos 16 integrantes das Forças de Segurança afegãs nesta sexta-feira, 21. Dois comandantes militares estariam entre as vítimas, segundo fonte consultada pela agência AFP.

Em comunicado, os Estados Unidos confirmaram que explosivos foram lançados sobre o complexo militar durante uma operação contra insurgentes do Talibã. O local teria sido atingido por engano, já que os países são aliados na guerra contra grupos terroristas. Os EUA lamentaram as mortes e ofereceram condolências às famílias dos soldados.

O governador da província, Hayatullah Hayat, disse que os militares não usavam uniforme no momento da explosão, o que pode ter confundido as equipes americanas que sobrevoavam a área. A polícia local informou à agência Associated Press que as vítimas das bombas foram agentes que atuavam pelo Exército afegão na área.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto a maior parte de Helmand está sob controle do Talibã, os militares afegãos vêm travando batalhas acirradas para retomar o território. Equipes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e do Exército americano estão na região para auxiliar as tropas.

Já no norte do país, na província de Badakhshan, as autoridades informaram que onze policiais foram mortos e seis ficaram feridos em uma batalha contra membros do Talibã na região de Taga. Ao menos mais 20 agentes da polícia local estão desaparecidos. Não foi esclarecido se eles conseguiram escapar ou se foram sequestrados. / AP e AFP