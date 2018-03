Bombardeio dos EUA mata supostos insurgentes no Afeganistão Vários supostos insurgentes morreram em um bombardeio americano no sul do Afeganistão, informou nesta quinta-feira, 3, o comando dos Estados Unidos no país asiático. O bombardeio ocorreu na segunda-feira na província de Kandahar, quando um grupo de supostos insurgentes atacou uma patrulha conjunta do Exército afegão e das tropas americanas, segundo um comunicado. Os soldados perseguiram os insurgentes e estes se refugiaram em uma posição fortificada, por isso as tropas solicitaram apoio da aviação, que bombardeou a região. Segundo o comando, o enfrentamento não deixou baixas entre civis ou nas fileiras das tropas conjuntas.