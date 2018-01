Bombardeio em funeral no Níger deixa 37 mortos

NIAMEY, NÍGER - Pelo menos 37 pessoas morreram e várias ficaram feridas em um bombardeio de um avião de forças não identificadas contra um funeral no sudeste do Níger.

Bosso, a cidade aonde ocorreu o ataque, é um dos redutos da milícia radical islamita Boko Haram. Fontes locais disseram à agência EFE que ainda não há informação sobre o motivo ou a autoria do bombardeio.

As mesmas fontes destacaram que o ataque aconteceu no povoado de Adagam, que pertence à cidade de Bosso, situada na região de Diffa, e onde um grupo de pessoas assistia ao funeral de um funcionário da região.

Além disso, acrescentaram que existem informações sobre a possibilidade que se trate de um erro por parte do Exército da Nigéria, que pode ter confundido o grupo reunido no funeral com membros do Boko Haram.

Na terça-feira, mais de 30.000 pessoas se manifestaram em Niamey em uma passeata contra o Boko Haram e em apoio às forças de defesa e de segurança do país.

No início deste mês na região de Diffa, fronteira com a Nigéria, ocorreram violentos enfrentamentos entre o grupo jihadista e as forças de defesa depois que o grupo armado realizou dois ataques simultâneos em Bosso e Diffa.

No dia 11, o governo de Níger decretou o estado de emergência na região de Diffa por um período de 15 dias. Essa região abriga cerca de 200.000 refugiados nigerianos que fugiram do Boko Haram. / EFE