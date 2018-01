Bombardeio israelense atinge comboio de ajuda humanitária Um caminhão transportando ajuda médica enviada pelos Emirados Árabes Unidos ao Líbano foi destruído num bombardeio israelense nesta terça-feira, informaram autoridades em Dubai. Em Beirute, a capital libanesa, uma fonte nos serviços de segurança confirmou que um caminhão que compunha um comboio de ajuda humanitária procedente dos Emirados Árabes Unidos foi atingido por uma bomba e incendiou-se pouco depois de entrar no Líbano. O comboio, também composto por ambulâncias, estava claramente marcado como veículo humanitário, informou a fonte árabe. As fontes repassaram informações contraditórias sobre o estado de saúde do motorista do caminhão destruído. Segundo a fonte árabe, ele escapou ileso; de acordo com a libanesa, o motorista foi ferido. O exército de Israel ainda não se pronunciou sobre o assunto.