Bombardeio no Sri Lanka deixa 52 civis mortos Pelo menos 52 civis foram mortos no bombardeio da localidade de Suranthapuram, no Sri Lanka, informou Gordon Weiss, funcionário da ONU na região. O único hospital da zona de guerra foi evacuado depois ter sido atingido várias vezes durante o ataque. "Não sabemos quem é o responsável ou quantas bombas atingiram", disse Weiss. O hospital foi evacuado na manhã desta quarta-feira após 16 horas de bombardeio. O Sri Lanka vive uma guerra civil entre as tropas leais ao governo e os militantes do Exército de Libertação dos Tigres do Tamil Eelan (LTTE), que desde 1983 luta para criar um Estado independente no norte e no leste do país para a minoria tâmil. As informações são da Dow Jones.