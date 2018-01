Bombardeio no sul do Iraque faz quatro mortes Pelo menos quatro iraquianos morreram e vinte ficaram feridos neste domingo como resultado de um ataque aéreo de forças americanas e britânicas contra as instalações da Southern Oil Company, empresa de petróleo em Bassora, no sul do país, segundo testemunhas. De acordo com oficiais americanos e britânicos, que não confirmam o número de vítimas, o bombardeio foi realizado em resposta ao ataque de forças iraquianas contra aviões que monitoravam a região.