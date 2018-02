O chefe de polícia Musa Dará afirmou nesta terça-feira que pelo menos 65 pessoas ficaram feridas no ataque ocorrido na noite de segunda-feira. Segundo ele, duas pessoas chocaram um carro cheio de explosivos em uma estação no centro comercial muçulmano.

Nenhum grupo assumiu responsabilidade pelo ataque mas a polícia suspeita do grupo radical islâmico Boko Haram. As informações são da Associated Press.