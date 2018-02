Bombardeio teria atingido área civil de Kandahar Pelo menos sete pessoas teriam morrido nos ataques à cidade de Kandahar hoje, quando uma bomba atingiu a área civil de Madad Chowk. As informações são da agência de notícias Afghan Islamic Press. A agência, citando uma testemunha que teria falou por telefone via satélite. A bomba teria destruído duas casas e diversas lojas. O local bombardeado não tem instalações militares, segundo a agência. As mortes não puderam ser confirmadas por fontes independentes. Leia o especial