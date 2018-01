Bombardeios americanos podem ter causado terremoto no Afeganistão O violento terremoto que sacudiu no último domingo o norte do Afeganistão pode ter sido provocado pelas bombas de grande potência lançadas pelos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira a agência de notícia Itar-Tass, após ouvir um especialista em geofísica. O tremor, que foi sentido em seis países, foi acima do normal e sem precedentes, afirmou o geofísico, cujo nome não foi divulgado. O terremoto matou pelo menos 70 pessoas. Além disso, mais de 150 pessoas de uma aldeia em Dahani Zoa, na província de Samangam, estão desaparecidas e dificilmente serão encontradas com vida, informou autoridades afegãs.