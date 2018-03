Bombardeios deixam dois feridos, diz Iraque O Iraque informou que os ataques aéreos anglo-americanos contra o norte do país deixaram dois civis feridos e destruíram o radar do aeroporto civil da segunda maior cidade do país. A Agência de Notícias Iraquiana, pertencente ao governo, não forneceu detalhes sobre os feridos, mas informou que eles foram vítimas de um ataque na província de Nenawa. De acordo com a agência, três veículos, todos civis, foram destruídos. A agência publicou ainda que uma fonte ligada ao Ministério dos Transportes disse que um outro ataque, ocorrido ontem, destruiu o radar do Aeroporto Internacional de Basra. Basra é a principal cidade do sul do país e a segunda maior do Iraque em termos populacionais. Não foi possível confirmar a informação junto a fontes independentes.