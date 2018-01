Bombardeios dos EUA matam onze em Fallujah Aviões da Força Aérea norte-americana bombarderam, na madrugada deste domingo (horário de Brasília), posições defendidas por rebeldes iraquianos na cidade de Fallujah, cerca de cinqüenta quilômetros a oeste de Bagdá, e deixaram ao menos onze pessoas mortas. As informações são do comando das forças dos EUA na capital do Iraque. Fazem já algumas semanas que as forças norte-americanas buscam, em Fallujah, o jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, acusado de ser o chefe da Al-Qaeda no Iraque.