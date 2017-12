Bombardeios impedem chegada de ajuda humanitária ao Líbano Os organismos humanitários da ONU afirmaram nesta sexta-feira que se viram obrigados a adiar os planos para o envio de ajuda humanitária ao Líbano, depois que a única via que unia Beirute à Síria foi destruída pelos bombardeios israelenses. "Estava prevista para esta sexta-feira a saída de um comboio com ajuda de emergência mas, nestas circunstâncias, será impossível", afirmou a porta-voz do Programa Mundial de Alimentos (PMA), Christiane Berthiaume. A Força Aérea de Israel destruiu nesta sexta-feira trechos da estrada que une Beirute à Trípoli e à fronteira norte com a Síria, a única via que restava entre o Líbano e o exterior. A porta-voz acrescentou que outros bombardeios contra subúrbios do sul de Beirute também impediram a saída de um comboio de caminhões que devia partir desta cidade em direção ao sul do país, a região mais afetada até agora pela guerra e de onde vem a maior parte dos refugiados. Berthiaume também revelou que uma equipe do PMA que devia realizar uma avaliação dos danos e identificar rotas secundárias alternativas não obteve a autorização necessária de Israel. "Para cada comboio ou avião que chega ao Líbano, é necessária a autorização das partes (em conflito). Embora isso não ofereça uma garantia total, significa que as partes concordam em não realizar ações militares nas rotas pelas quais transportamos a ajuda", afirmou a porta-voz do PMA.