Bombardeios matam 11 pessoas na capital da Libéria Fortes bombardeios aconteceram na manhã desta sexta-feira em Monróvia, capital da Libéria, perto da Embaixada dos Estados Unidos, onde milhares de liberianos se aglomeram pedindo abrigo e exigindo o envio das tropas dos EUA para acabar com a guerra civil no país. Pelo menos 11 pessoas morreram, entre elas crianças. Não há informações de onde vieram as bombas ou quem foi o responsável. Pelo menos 15 bombas explodiram, deixando vários feridos. A Embaixada não foi atingida.