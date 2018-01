Bombardeios matam mais 19 civis em Bagdá, diz Iraque Os bombardeios sobre Bagdá prosseguiram nesta manhã, especialmente na região sul da capital, onde acredita-se estar a maior parte da Guarda Republicana iraquiana. Mísseis foram lançados também contra a cidade de Kerbala, próximo à fronteira da chamada linha vermelha, que marca o cinturão mais externo de proteção da Guarda Republicana a Bagdá. Houve bombardeios também sobre Kirkuk, no norte do país. O ministro da Informação do Iraque, Mohammed Said al-Sahhaf, concedeu entrevista esta manhã e informou que 19 civis morreram e mais de 100 ficaram feridos nos bombardeios iniciados ontem à noite pelas forças aliadas em Bagdá. Mísseis Patriot interceptaram um míssil iraquiano disparado contra as tropas norte-americanas nas cercanias de Najaf, informou a MSNBC. Citando fontes do Pentágono, a rede de TV norte-americana disse que o míssil iraquiano foi disparado na região sul de Bagdá. Seria a primeira vez que as forças iraquianas utilizam mísseis contra as forças aliadas dentro do país. O número de civis mortos por soldados norte-americanos ontem em posto de checagem sobe a nove. As informações são da Dow Jones e das agências internacionais. Veja o especial :