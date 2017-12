Bombardeios no sul de Beirute matam 12 pessoas Os bombardeios de Israel sobre os bairros do sul de Beirute provocaram neste domingo a morte de 12 pessoas. Equipes de resgate libanesas tentam retirar cerca de 60 libaneses que ficaram presos entre os escombros de 11 edifícios de uma área do sul da capital. A rádio A Voz do Líbano disse que 20 mísseis caíram sobre os bairros do sul da capital libanesa, considerada um reduto do Hezbollah. O quartel-general e a rede de TV do grupo, a Al-Manar, ficam na região afetada pelos ataques. Postos de gasolina da cidade portuária de Tiro também foram atingidos. Em um comunicado, o Hezbollah disse que seu líder, Hassan Nasrallah, está a salvo e não foi ferido no bombardeio. Pouco depois, a Al-Manar assegurou que o Hezbollah tinha lançado "dezenas" de projéteis contra a cidade de Haifa, no norte de Israel e 35 quilômetros da fronteira. O breve comunicado emitido pela emissora diz que esse ataque, que começou às 16h15 (10h15 de Brasília), foi uma resposta da Resistência Islâmica - braço armado do Hezbollah - ao bombardeio israelense contra os bairros do sul da capital.