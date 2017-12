Bombardeiro dos EUA cai no Oceano Índico Um bombardeiro B-1 caiu hoje no Oceano Índico, e o Pentágono mobilizou equipes de resgate numa tentativa de encontrar os tripulantes, que acredita-se sejam quatro. Não está claro as causas do acidente. Sabe-se que o avião caiu a cerca de 50 quilômetros ao norte da ilha de Diego García - base usada pelos americanos.