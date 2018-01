Bombardeiros B-52 atacam arredores de Cabul Aviões B-52 americanos realizaram nesta sexta-feira o mais violento bombardeio contra os arredores de Cabul, disseram integrantes da Aliança do Norte, que se opõe ao regime do Taleban. De acordo com a oposição, mais de 60 bombas foram lançadas contra posições talebans. Militares americanos que estavam em terra indicaram aos aviões quais alvos deveriam ser atacados, disse Saeed Hussain Anwari, membro da Aliança do Norte. As bombas foram lançadas contra as cidades de Shomali Plain e Jabal Saraj. O bombaredeio parece fazer parte de uma crescente cooperação os Estados Unidos e a Aliança do Norte, que tentam lançar uma ofensiva contra o Taleban antes da chegada do rigoroso inverno no Afeganistão. Ao amanhecer desta sexta-feira, já era possível ver neve nos picos das montanhas que ficam perto das bases do Taleban. Depois de uma pausa de quatro dias, caças americanos também voltaram a bombardear a parte norte da cidade de Cabul. Após essa operação, os aviões B-52 patrulharam os céus da capital afegã. Baterias anti-aéras do Taleban tentaram, em vão, responder ao ataque. As cidades de Kandahar, base da milícia Taleban, e Mazar-e-Sharif também foram bombardeadas hoje. Leia o especial