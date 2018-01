Bombas atingem dois mausoléus xiitas em Baquba Um pequeno mausoléu xiita foi destruído e outro foi parcialmente danificado pela explosão de duas bombas colocadas nos dois santuários, situados na cidade de Baquba, onde vivem sunitas e xiitas, informaram hoje fontes policiais. O ataque ocorreu de forma quase que simultânea por volta das 22h locais de ontem (15h de Brasília) e teve como alvo o mausoléu do imame Abdullah bin Ali, na aldeia de Wajiha, e o de Tamim, em uma localidade vizinha, dois monumentos importantes para os xiitas. Baquba, cerca de 60 quilômetros ao nordeste de Bagdá, está situada no chamado "triângulo sunita", reduto da insurgência sunita. Os ataques ocorrem depois que um atentado similar em fevereiro passado contra um santuário xiita em Samarra, ao norte de Bagdá, desatou uma onda de violência sectária que causou a morte de pelo menos duas mil pessoas no Iraque. O presidente iraquiano, o curdo Jalal Talabani, assegurou há uma semana que mais de mil iraquianos foram assassinados apenas em Bagdá em abril passado, e que o número "seria muito mais alarmante" caso fossem somados assassinatos cometidos em outras províncias do país.