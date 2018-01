Bombas caseiras em caixas de correio na Califórnia Pelo menos oito bombas de fabricação caseira - cinco das quais explodiram - foram colocadas em caixas de correio e perto de casas de uma comunidade rural a cerca de 50 quilômetros de São Francisco desde o início deste mês. Apesar de ninguém ter ficado ferido e de as bombas aparentemente não terem sido programadas para explodir quando as caixas de correio eram abertas, o xerife do condado de Solano, Gary Stanton, qualificou os incidentes como casos de "terrorismo doméstico". Keith Bloomfield, porta-voz da delegacia, disse hoje que as autoridades locais trabalham em conjunto com agentes estaduais e federais na investigação do caso. Pelo menos dois suspeitos foram identificados e prisões poderiam ocorrer ainda esta semana.