Bombas da 2.ª Guerra são encontradas em cidade romena Cinco bombas ainda ativas, datadas da Segunda Guerra Mundial, foram descobertas neste sábado em um parque no oeste de Timisoara, uma cidade romena situada a cerca de 500 quilômetros de Bucareste. Os artefatos foram levados em segurança para um local onde serão detonados. Um funcionário público descobriu os artefatos quando escava as fundações de uma fonte. A defesa civil foi chamada e a área, isolada. As bombas, de 100 kg cada, eram de fabricação britânica e, segundo um funcionário, não foram despejadas por aviões, mas depositadas especificamente ali.