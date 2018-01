Bombas deixam um morto e oito feridos na Colômbia Um morto, oito feridos e vários danos materiais deixaram as explosões de duas bombas na cidade de Arauca, capital do departamento (Estado) de mesmo nome, no noroeste da Colômbia, informaram hoje autoridades. O primeiro dispositivo foi detonado ontem à noite durante a passagem de uma patrulha militar no centro da cidade, deixando um soldado morto, um militar e cinco civis feridos. A bomba estava escondia em uma bicicleta. Os feridos foram levados ao hospital San Vicente de Arauca, cidade localizada a 460 quilômetros ao noroeste de Bogotá. Posteriormente, um carro-bomba explodiu nas imediações do palácio do governo, causando ferimentos em dois policiais e danos materiais no prédio. Segundo a polícia, os primeiros indícios sobre os autores dos atentados apontam para as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e para o Exército de Libertação Nacional (ELN), que operam no departamento.