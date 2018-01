Bombas dos EUA caem no Paquistão Pelo menos oito bombas do exército norte-americano explodiram em território paquistanês neste sábado durante bombardeio a posições tablebãs na fronteira do país com o Afeganistão, conforme indicaram testemunhas e funcionários locais. Não houve mortos no Paquistão, mas pelo menos 13 pessoas morreram e duas ficaram feridas em solo afegão. O Pentágono não fez comentários sobre o bombardeio. O alvo dos ataques parece ser uma região de treinamento do Taleban localizada na província de Paktia, 290 quilômetros a sudoeste de Pesahwar. Um residente local, Mohammad Afzal Khan, afirmou que o ataque começou às 6h20 (horário local), e que chegou a contar oito detonações na região paquistanesa da fronteira. Khan disse que o Taleban havia abandonado o campo de treinamento mas várias etnias afegãs ocuparam os prédios do complexo.