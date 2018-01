Bombas e morteiros matam pelo menos cinco em Bakuba Três membros da Guarda Nacional do Iraque foram mortos nesta segunda-feira na explosão de uma bomba em Bakuba, no norte do país (a 60 km de Bagdá). Também nesta segunda, dois civis morreram em um ataque com morteiro à casa em que moravam, na mesma cidade. Outras quarto pessoas ficaram feridas no ataque. Ainda não se sabe quem disparou o artefato.