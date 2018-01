Bombas explodem em frente a delegacia de Atenas Três bombas explodiram do lado de fora de uma delegacia do distrito de Kalithea, no Sul de Atenas (Grécia), na manhã desta quarta-feira. As duas primeiras explosões ocorreram com intervalo de 26 minutos e foram ouvidas pouco antes dos eventos que dariam início à contagem regressiva de 100 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos, em 13 de agosto. A terceira bomba explodiu quando uma equipe da polícia tentava desarmá-la e deixou um dos especialistas levemente ferido. Um telefonema anônimo a um jornal de Atenas alertou para os ataques. O interlocutor, entretanto, não explicou o motivo das explosões nem reclamou a autoria dos atentados. A polícia acredita que as explosões tinham como objetivo deixar vítimas, apesar de o ataque ter sido informado ao jornal. A imprensa grega relatou que os estragos foram grandes. As autoridades isolaram a área. Em setembro do ano passado, um atentado semelhante causou estragos em um complexo da Justiça em Atenas e deixou um policial ferido. Na ocasião, duas bombas explodiram em um intervalo de 20 minutos.