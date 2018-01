Bombas explodem na Turquia antes de visita de Blair Quatro bombas de pequeno porte explodiram, ontem à noite, do lado de fora das filiais do conglomerado financeiro sino-britânico HSBC em Ancara e Istambul, provocando estragos, mas nenhum ferido. As explosões ocorreram horas antes da chegada do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, para uma visita à capital turca. Nenhum grupo assumiu a autoria das explosões, que evidenciaram a situação de insegurança na região. Em novembro, suspeitos de envolvimento com a rede terrorista Al-Qaeda explodiram um caminhão carregado de explosivos no consulado britânico e na unidade principal do HSBC, em Istambul, em novembro, matando 27 pessoas. Aquelas explosões coincidiram com uma visita do presidente dos EUA, George W. Bush, ao Reino Unido. Em Hong Kong, as ações do HSBC fecharam em baixa de 1%.