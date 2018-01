Bombas explodem no centro de Bagdá Uma bomba explodiu na rua Karrada, uma das principais vias de Bagdá, na terça-feira, deixando três civis feridos, informou o Ministério do Interior. A detonação causou danos em carros e janelas, disseram testemunhas. Ainda não foi determinado o que seria o alvo do ataque. Pelo menos mais seis detonações foram ouvidas na capital do Iraque.