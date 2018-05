Quatro policiais e três civis, que estavam na redondeza, foram feridos. As forças de segurança do Iraque estão em alerta elevado em relação a atos de violência que mirem a comunidade cristã nesta Páscoa.

Os iraquianos cristãos enfrentaram uma onda recente de violência, incluindo um ataque a uma igreja no ano passado, que matou 68 pessoas. O oficial não quis ser identificado. As informações são da Associated Press.