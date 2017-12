Bombas israelenses de fragmentação ferem cinco no sul do Líbano Pelo menos cinco civis libaneses, entre eles quatro menores, ficaram feridos neste domingo no sul do Líbano em conseqüência da explosão tardia de duas bombas de fragmentação lançadas por Israel durante sua ofensiva contra o Hezbollah, informaram fontes policiais. Um dos explosivos foi detonado na localidade fronteiriça de Blida, ferindo quatro crianças. Outra bomba do mesmo tipo explodiu na aldeia fronteiriça de Aitaroun e feriu um pastor libanês, acrescentaram as fontes. Desde 14 de agosto, quando entrou em vigor a trégua entre Israel e Hezbollah, pelo menos oito pessoas morreram e outras 38 ficaram feridas pelas bombas israelenses que ainda não haviam explodido, segundo a ONU.