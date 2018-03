Segundo o Observatório Sírio para Direitos Humanos, pelo menos outras 10 pessoas foram mortas pelos bombardeios em Alepo nesta quinta-feira. Nas últimas três semanas, centenas de sírios foram vitimados pelos conflitos na cidade, a maior do país. As tropas do regime do presidente Bashar Assad tentam expulsar os rebeldes, que controlam diversos distritos. As informações são da Associated Press.