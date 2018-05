Bombas matam 6 e deixam 21 feridos no Iraque Bombas caseiras mataram hoje seis pessoas e feriram 21 no Iraque, informou um funcionário do Ministério do Interior. "Três pessoas foram mortas e dez ficaram feridas por duas bombas improvisadas perto de Faluja", a oeste de Bagdá, informou o funcionário. "Outra bomba matou três pessoas e feriu 11 na área de Jisr Diyala", ao sul de Bagdá, disse a fonte.